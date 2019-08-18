شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

يواجه نادي تشيلسي نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج” في اطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى تشيلسي خسارة بقيادة مدربهم الجديد فرانك لامبارد، مباراة الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، قبل أن تعاندهم ركلات الجزاء الترجيحية يوم الأربعاء الماضي أمام ليفربول في لقاء السوبر الأوروبي.

ويسعى لامبارد في مواجهة الثعالب غدا للخروج بأول ثلاث نقاط، تعيد الثقة للفريق مجددا بعد هزيمتين متتاليتين، خاصة أن الفريق اللندني قدم أداءً جيدا رغم الخسارة، ومن المتوقع أن يدخل تشيلسي اللقاء بنفس تشكيل مواجهة ليفربول في مباراة السوبر الاوروبي يوم الاربعاء الماضي

التشكيل المتوقع لتشيلسي امام ليستر سيتي

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في حراسة المرمى: كيبا

في خط الدفاع: كريستنسين – إيمرسون – زوما – أزبيليكويتا

في خط الوسط: كانتى – كوفاسيتش – جورجينيو

في خط الهجوم: بولسيتش – بيدرو – جيرو