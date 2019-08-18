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موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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ينتظر عشاق البلوز و الثعالب موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي وذلك على ملعب ستامفورد بريدج في واحدة من أقوى منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وستكون مباراة تشيلسي وليستر سيتي بطموحات كبيرة حيث خسر البلوز في الجولة الأولى بأربعة أهداف دون رد أمام مانشستر يونايتد ويسعى أبناء لامبارد لتحقيق فوز أول لهم بالبطولة الإنجيلزية

 

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بينما يدخل ليستر سيتي في وضعية أحسن بعض ما بعد تعادله سلبيا امام وولفرهامبتون في الجولة الأولى من البريميرليج ويأمل في تحقيق فوز صعب من أجل التواجد ضمن الكبار منذ البداية.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم الأحد في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت hd2.

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