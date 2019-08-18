شكرا لقرائتكم خبر عن تيمو بوكي.. هداف الدوري الإنجليزي في أول جولتين والان مع التفاصيل

جذب المهاجم الفنلندي تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي، أنظار متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح هدافاً للبريميرليج بعد تسجيله 4 أهداف في أول أسبوعين

واحرز بوكي هدفاً في شباك ليفربول في الجولة الافتتاحية للبريميرليج، قبل أن يواصل توهجه في الدوري الإنجليزي ويسجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك نيوكاسل يونايتد، ليصبح هدافا للدوري برفقة الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

تيمو بوكي هو لاعب فنلندي ولد في 29 مارس عام 1990 (29 عاماً) في مدينة كوتكا، وينشط في مركز المهاجم.

ولعب بوكي في العديد من الأندية، كان أولها نادي كوتكا الفنلندي، قبل أن ينتقل لنادي إشبيلية أتلتيكو الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وقضى في النادي الإسباني لمدة عامين، قبل أن يعود لبلده عن طريق بوابة نادي هلسنكي الذي رحل من خلاله لنادي شالكه الألماني.

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وانتقل بعد ذلك إلى نادي سيلتك الاسكتلندي، ولم يستمر كثيراً هنا، حيث أعاره النادي إلى فريق بروندبي الدنماركي، قبل أن ينتقل نهائياً للفريق الدنماركي في عام 2015، قبل أن يوقع على عقود انتقاله لنورويتش سيتي في عام 2018 مجاناً.

انتقال مهدد

انتقال بوكي إلى الفريق الكناري كان مهدداً بالفشل، حيث كان ستيوارت ويبر المدير الرياضي في نورويتش إلى جانب كييران سكوت أحد أكبر كشافي النادي ذاهبون للتعاقد معه، حدث عطل في محرك الطائرة التي تقلهم في مطار لندن ستانستيد، لكنهم صمموا على مواصلة الرحلة والتعاقد معه.

هدافاً للشامبيونشيب

خلال موسمه الأول مع الفريق الكناري لعب في بطولة الشامبيونشيب الإنجليزية، واستطاع بوكي وقتها أن يقود فريقه للفوز بالبطولة والصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع أن يلمع نجم بوكي في الشامبيونشيب، حيث توج نفسه هدافاً للبطولة وأفضل لاعب بها، بعد تسجيله لـ29 هدفاً وصناعته لـ10 آخرين خلال 43 مباراة لعبها في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.