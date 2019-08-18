زيدان يؤكد بقاء جاريث بيل مع ريال مدريد

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الفرنسي زين الدين زيدان أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني أن الجناح الويلزي جاريث بيل سيبقى في صفوف النادي الملكي. وصنع بيل الهدف الأول للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خلال فوز ريال مدريد 3 / 1 على سيلتا فيجو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمس السبت. وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "بيل سيبقى، كل عناصر الفريق إيجابية والأمر ينطبق عليه أيضا". Advertisements وأضاف "كنت أنوي الدفع به منذ البداية بصرف النظر عن إصابة إدين هازارد". وربطت تقارير صحفية مؤخرا بين بيل والانتقال للدوري الصيني، ولكن الجناح الويلزي أكد مرارا رغبته في البقاء مع النادي الملكي.

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