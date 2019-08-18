شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يلتقي القناة وديا اليوم بمعسكر الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يخوض فريق مصر المقاصة، اليوم الأحد، ثانى مبارياته الودية، أمام فريق القناة بمعسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية. وتأتي المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد، ومواجهة الزمالك في كأس مصر يوم 28 أغسطس الجاري. وكان المقاصة قد تعادل أمام المريخ بهدف لمثله، الجمعة، في أول مبارياته بمعسكر الإسماعيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يلتقي القناة وديا اليوم بمعسكر الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.