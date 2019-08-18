شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحسم تفاصيل تعاقد الزمالك مع ميتشو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، سيصل إلى القاهرة اليوم الأحد، وذلك تمهيًدا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضاف «منصور»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم لحسم كافة التفاصيل حول إتمام التعاقد.

وكان الزمالك حقق الفوز مؤخرًا على فريق ديكاداها الصومالي بسبعة أهداف نظيفة، في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة طارق يحيى، المدير الفني المؤقت.