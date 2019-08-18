يحدث خلال ساعات .. اقالة لاسارتي وجهاز الأهلي الفنى بالكامل...

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اقالة لاسارتي خلال ساعاتتدور المشاورات حاليا بين مسئولي النادي الأهلي لاتخاذ القرار النهائى بخصوص اقالة لاسارتي وكذلك إقالة جماعية لكافة أعضاء الجهاز الفنى بعدما أتفق مسئولي القلعة الحمراء على هذه القرار الذى بات إعلانه مسألة وقت.
اقالة لاسارتي بعد نفاذ صبر مجلس الأهلياقالة لاسارتي المنتظرة، تأتي بعدما نفذ صبر مسئولي النادي الأهلي تجاه المدرب الاورجويانى بعدما خرج الفريق من كأس مصر وقبله الخروج المُهين من دوري أبطال أفريقيا بالخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.
اقالة لاسارتي ومحمد يوسف بديل مؤقت
مجلس إدارة النادي الأهلي، ينوى اسناد مهمة قيادة الفريق خلال مباراة إطلع برة بطل جنوب السودان فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل لمحمد يوسف المدرب العام على أن تكون مهمته أخرها هذه المباراة.
اخبار الاهلي وكواليس مشاورات المجلس الأحمرويشهد الوقت الحالي، أحاديث مستمرة داخل النادي الأهلي بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، والشيخ طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التى تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، كما يتشاور الخطيب مع مجلس إدارته من ناحية أخرى، حيث تقتصر المناقشات حاليا على إقالة الجهاز الفني بالكامل أم اقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب سباستيان وإليخاندرو فقط.
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