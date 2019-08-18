شكرا لقرائتكم كواليس ثورة لاعبى الأهلي ضد مارتن لاسارتي بعد سقطة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقالة مارتن لاسارتي مطلب جماهيرى



لم تتوقف سخونة الأحداث، داخل النادي الأهلي، خلال الساعات الأخيرة، عند الغضب داخل المستطيل الأخضر للخسارة المفاجئة أمام بيراميدز بهدف نظيف وتوديع كأس مصر مبكرا من دور الـ 16 حيث امتد الغضب الأهلاوي لغرفة خلع ملابس اللاعبين عقب انتهاء المباراة.

مارتن لاسارتي يفقد السيطرة داخل الأهلي



وتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة، فقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي السيطرة بشكل تام علي غرفة خلع ملابس فريقه بعدما تهجم عدد من اللاعبين عليه وانتقاده فنيا بشكل علني والاعتراض علي قراراته الفنية خلال مواجهة بيراميدز في الكأس.

وأكد لاعبو الأهلي أن مارتن لاسارتي ارتكب أخطاء فنية فادحة خلال مواجهة بيراميدز أبرزها استبدال حمدي فتحي وعدم تواجد رأس حربة صريح في القائمة بخلاف وليد ازارو.

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وانفعل لاعبو الأهلي وقاموا بانتقاد مارتن لاسارتي خاصة المتواجدين علي مقاعد البدلاء أثناء سير المباراة، والذين أبدوا اندهاشهم من تغييرات الخواجة، خلال المباراة وطريقة إدارته للأحداث، وذلك استمرت الانتقادات داخل غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة.

اخبار الاهلي وتوديع كأس مصر



وتصدرت اخبار الاهلي اليوم وداع بطولة كأس مصر من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس السبت، بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى كبرى مفاجآت البطولة بعد خروج المارد الأحمر من المسابقة مبكرا.

اقالة لاسارتي خلال ساعات



واستقر مجلس النادي الأهلي على اقالة لاسارتي خلال الساعات القادمة، وتولي محمد يوسف المسئولية الفنية بشكل مؤقت فى مباراة إطلع برة بطل جنوب السودان فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.