شكرا لقرائتكم نجوم الطائرة الشاطئية لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهلت "فريدة العسقلانى و دعاء الغباشى" نجوم منتخب سيدات مصر للطائرة الشاطئية إلى الدور نصف النهائى من منافسات دورة الالعاب الأفريقية بعد الفوز على رواندا بشوطين دون مقابل .
كان منتخب سيدات الطائرة الشاطئية قد فاز على موزمبيق بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية أمس قبل الفوز على السنغال بنفس النتيجة فى الفترة المسائية كما نجح منتخب السيدات فى تحقيق الفوز على النيجر فى ضربة البداية بنفس النتيجة أيضا.
يذكر ان مصر حققت 5 ميداليات حتى الان فى دورة الالعاب الأفريقية على مستوى منافسات الجودو مقسمة الى ذهبيتان و 3 برونزيات
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