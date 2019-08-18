مدرب الزمالك.. ميتشو يصطحب 3 مساعدين.. وجلسة مع رئيس النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن رئيس نادي الزمالك وصول الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، تمهيدا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي مساء اليوم الأحد لحسم كافة التفاصيل حول إتمام التعاقد.

وأكد مصدر بالزمالك في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ميتشو سيجتمع مع رئيس النادي للاستقرار على شكل الجهاز الفني قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأضاف أن عقد المدير الفني الجديد سيكون لمدة موسم واحد فقط، مشيرًا إلى أنه سيصطحب 3 مدربين معه خلال الفترة المقبلة، بواقع: مدرب مساعد، مدرب حراس ومحلل أداء.

وكان رئيس الزمالك كشف عن وجود طارق يحيى في منصب المدرب العام للجهاز الفن الجديد للفريق، مع وجود أيمن عبدالعزيز بدلًا من أيمن حافظ كمنسق عام داخل الفريق.

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ومن المقرر أن يعقد النادي مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقديم المدير الفني الصربي لوسائل الإعلام.

وأنهى الزمالك النسخة الماضية من بطولة الدوري (2018-2019) محتلا المركز الثاني خلف الأهلي بطل المسابقة بفارق 8 نقاط، ليشارك الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد (2019-2020) بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز.

وقرر الزمالك تعيين طارق يحيى مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

يذكر أن نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الماضي، أن ميتشو (49 عاما) الذي قاد فريقه لمدة موسمين تقدم باستقالته من تدريب الفريق لأسباب شخصية.