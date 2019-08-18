مورينيو باكياً: أفتقد كرة القدم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، أنه يفتقد كرة القدم في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مورينيو قد تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بعد الخسارة من ليفربول بنتيجة (3-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر مورينيو باكياً، في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه أنه يفتقد كرة القدم وأنه لا يستطيع الاستمتاع.
وقال مورينيو في المقطع: "لقد كنت استمتع أثناء العمل في كرة القدم".
واختتم المدير الفني البرتغالي: "بعد عملٍ جاد بلا توقف، الآن أتوقف، وبدلًا من الاستمتاع بذلك لا أستطيع الاستمتاع حقًا، أنا أفتقد كرة القدم".
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