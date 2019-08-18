بالصور- كيف سخر رواد "السوشيال ميديا" من هزيمة الأهلي من بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

سخر رواد الإنترنت من إقصاء الأهلي من بطولة كأس مصر (2018-19) أمام بيراميدز بعد الخسارة (1-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الثالثة على التوالي للأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي أمام بيراميدز هذا الموسم، بعد خسارة مباراتي الدورين الأول والثاني في بطولة الدوري المصري بنتيجة (2-1) ذهابا و(0-1).

وصبّت الجماهير غضبها على لاسارتي بسبب سوء النتائج وتراجع مستوى الفريق رغم حصد لقب الدوري، إلا أن الإقصاء المبكر من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر جعل بقاء المدرب في منصبه مهددًا.

يُذكر أن لاسارتي دخل في مناوشات مع الصحفيين بسبب سؤال حول هزائمه أمام الكبار، قبل أن يُوجه لأحدهم سؤالا "من حصد لقب الدوري؟" ويكرره أكثر من مرة مع حالة غضب كبيرة، قبل أن يغادر المؤتمر.