بالفيديو.. أحمد الأحمر يوجه رسالة لمنتخب الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه أحمد الأحمر، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، رسالة إلى منتخب ناشئي كرة اليد، بعد الوصول إلى المبارة النهائية لكأس العالم عقب تخطي نظيره البرتغالي بنتيجة (41 - 36) في نصف النهائي مساء أمس السبت.

وقال الأحمر: "نحن في غاية السعادة في مصر، ليس أنا فقط، بل كل المصريين سعداء بالوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم تحت 18 عامًا، منتخب الناشئين وقبلهم منتخب الشباب تحت 21 عاما يرفعان اسم مصر".

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وأضاف في فيديو نشره الاتحاد الدولي لكرة اليد: "الجميع يدعمكم وإن شاء الله ستحققون اللقب في النهائي وتعودون إلى مصر بالذهب، وتصبح هذه المرة هي الأولى التي يُتوج بها منتخب مصر بكأس العالم للناشئين".

وتعد هذه المرة هي الأولى في التاريخ التي يتأهل فيها منتخب مصر للناشئين إلى المباراة النهائية لمونديال اليد، في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة.

يُذكر أن منتخب ناشئي كرة اليد ضرب موعدا مع منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بالبطولة المقامة في مقدونيا، وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وستُنقل المباراة عبر قناة "تايم سبورتس" الفضائية.