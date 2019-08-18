ميتشو يصل إلى مصر تمهيدا لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصل الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد تمهيدًا للاجتماع مع مسؤولي الزمالك وتوقيع عقود تولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي إن ميتشو وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، مضيفًا أن المدرب سيحدد خلال جلسته مع الإدارة تشكيل الجهاز المعاون له.

وكان رئيس الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية تعيين ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك، على أن يكون طارق يحيى مدرب عام في الجهاز المعاون، ويتواجد أيمن عبدالعزيز بدلًا من أيمن حافظ كمنسق عام داخل الفريق.

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وأنهى الزمالك النسخة الماضية من بطولة الدوري (2018-2019) محتلا المركز الثاني خلف الأهلي بطل المسابقة بفارق 8 نقاط، ليشارك الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد (2019-2020) بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز.

وقرر الزمالك تعيين طارق يحيى مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

يذكر أن نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الماضي، أن ميتشو (49 عاما) الذي قاد فريقه لمدة موسمين تقدم باستقالته من تدريب الفريق لأسباب شخصية.