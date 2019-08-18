الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر في نهائي مونديال اليد للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواجه منتخب مصر، مساء اليوم الأحد، نظيره الألماني في المباراة النهائية لكأس العالم للناشئين في كرة اليد تحت 19 عاما، المقامة حاليا بمقدونيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، وستُنقل المباراة عبر قناة "تايم سبورتس" الفضائية، والصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد.

كان منتخب مصر هزم منافسه البرتغالي بنتيجة (41 - 36) في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب ألمانيا إلى النهائي بعد تخطي الدانمارك (31-23).

وتعد هذه المرة هي الأولى في التاريخ التي يتأهل فيها منتخب مصر للناشئين إلى المباراة النهائية لمونديال اليد، في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة.