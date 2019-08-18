معروف يوسف يقترب من مزاملة عمرو جمال في الدوري التونسي

تلقى النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجددا عرض من نادي الصفاقسي التونسي للرحيل الي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك برغبة من نيبوشا المدير الفني للفريق التونسي ورفض مسؤلو نادي الزمالك عودة اللاعب خلال الفترة الحالية وبالتالي أصبح رحيله عن الفريق سيكون بشكل نهائى وتسعى إدارة الزمالك إلى الاستفادة ماديا من وراء بيعه. وبذلك العرض يقترب معروف يوسف من مزاملة نجم النادي الأهلي عمرو جمال الذي انتقل مؤخرا إلى صفوف النادي التونسي.

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