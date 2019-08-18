اخبار الرياضه

معروف يوسف يقترب من مزاملة عمرو جمال في الدوري التونسي

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

تلقى النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجددا عرض من نادي الصفاقسي التونسي للرحيل الي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك برغبة من نيبوشا المدير الفني للفريق التونسي

ورفض مسؤلو نادي الزمالك عودة اللاعب خلال الفترة الحالية وبالتالي أصبح رحيله عن الفريق سيكون بشكل نهائى وتسعى إدارة الزمالك إلى الاستفادة ماديا من وراء بيعه.

وبذلك العرض يقترب معروف يوسف من مزاملة نجم النادي الأهلي عمرو جمال الذي انتقل مؤخرا إلى صفوف النادي التونسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معروف يوسف يقترب من مزاملة عمرو جمال في الدوري التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا