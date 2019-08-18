على طريقة طارق يحيى والزمالك.. الأهلي يدرس تعيين محمد يوسف بشكل مؤقت

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بإصدار قرار إقالة لاسارتي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة مع الاعتماد على محمد يوسف، مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت.

وكشفت مصادر أن أغلبية المجلس يرشح ذلك القرار مؤكدين أن لاسارتي دون المستوى نهائيا ويجب إقالته في أسرع وقت.

ويأتي تفكير المجلس بتعيين محمد يوسف، المدرب العام، في منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، وذلك على طريقة الزمالك الذي عين طارق يحيى لحين التعاقد مع مدرب لاسيما وأن الزمالك أنهى اتفاقه مع الصربي ميتشو.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد أحرزه فوافي، ليودف فريق القلعة الحمراء كاس مصر ويتأهل ببراميدز إلى نهائي البطولة.