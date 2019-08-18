تقرر أن يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة للاعلان عن تفاصيل التعاقد مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” لتولي تدريب الفريق الاأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر تقديم ميتشو والكشف عن مدة التعاقد وقيمته والشرط الجزائي.
ووصل ميتشو إلى القاهرة منذ قليل بصحبة وكيل أعماله على أن يعقد جلسة مع إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع الرتوش النهائية معه قبل توقيع العقود رسميا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يصل إلى القاهرة ومؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عن تفصايل التعاقد مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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