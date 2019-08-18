خاص.. الخطيب يحذر لاسارتي من الهروب بعد الخروج من كأس مصر

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مكالمة تليفونية بمارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب هزيمة الفريق أمام بيراميدز والخروج من مسابقة كأس مصر.

واعرف الخطيب عن استياءه من هزيمة الفريق الأحمر محملا إياها للمدرب لاسارتي مؤكدا له أنه قام بتنفيذ جميع مطالبه وآخرها التعاقد مع عدة صفقات سوبر.

وحذر الخطيب، لاسارتي، من الاستماع إلى مطالب الجماهير على السوشيال ميديا، والتفكير في الهروب من القلعة الحمراء مؤكدا له أن هناك اجتماع مجلس إدارة لتحديد مصيره.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد أحرزه فوافي، ليودف فريق القلعة الحمراء كاس مصر ويتأهل ببراميدز إلى نهائي البطولة.