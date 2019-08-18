الخماسي يتعهد لوزير الرياضة بإحراز الميداليات بطوكيو 2020

عُقد صباح أمس السبت اجتماع بين المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصرى للخماسي الحديث، أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر مكتب وزير الشباب الرياضة باستاد القاهرة الدولى، بحضور الدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، والأستاذ محمد نصر، الأمين العام لصندوق التمويل الأهلى، ولاعبي المنتخب الوطنى للخماسى الحديث للكبار والناشئين والشباب والجاز الفنى والإدارى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد.

هذا وقد وجه شريف العريان، الشكر للدكتور

أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسادة الحضور من وزارة الشباب والرياضة، على حل مشكلة تأخر الدعم (الدفعة الثالثة) الخاصة بإعداد الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 التى كان المقرر صرفها الشهر الماضى، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع بصرف الدفعة الثالثة للاتحاد المصرى للخماسي الحديث، على أن يتم الصرف من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية بإرسال شيك بالمبالغ المطلوبة لسفر المنتخب القومى للخماسي الحديث إلى إيطاليا، يوم الإثنين المقبل، للاشتراك فى معسكر تدريب خارجى خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجارى، وذلك استعدادًا للاشتراك في بطولة العالم للكبار المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 التى ستقام بالمجر خلال الفترة من 1 حتى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضح العريان، أنه تم مناقشة جميع المشكلات التى تواجه الاتحاد المصرى للخماسي الحديث والتوصل إلى الحلول ليتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث كانت أكبر المشكلات التى تواجه المنتخبات القومية عدم توفر العدد الكافى من الخيول الصالحة للتدريب، ووعد المهندس هشام حطب، بصفته رئيس الاتحاد المصرى للفروسية، بإيجاد الحلول المناسبة فورًا لتوفير الخيول قبل بداية شهر سبتمبر المقبل.

هذا ودار حديث مطول بين أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ولاعبى المنتخبات القومية للخماسي الحديث، والجهاز الفنى، حيث أثنى على النتائج الرائعة المحققة خلال السنوات الأربع الماضية، ووعدهم بتوفير كامل الدعم فى الفترة المقبلة.