اليوم.. مرتضى منصور يجتمع مع ميتشو

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع المدير الفني الصربي ميتشو. ميتشو. من المنتظر أن يتم الاتفاق خلال الجلسة على تفاصيل عقده مع النادي، لتولي المسئولية الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة. خلال الجلسة على تفاصيل عقده مع النادي، لتولي المسئولية الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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