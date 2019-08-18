موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي.. والقنوات الناقلة

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يستضيف تشيلسي نظيره ليستر سيتي، على ملعب ستامفورد بريدج.
يسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره، وتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي، بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى من مانشستر يونايتد برباعية.
لكن المباراة ستكون صعبة على تشيلسي، والتي تأتي بعد أيام من مباراة السوبر الأوروبي، التي جمعته بليفربول الأربعاء الماضي، ولعب خلالها 120 دقيقة، وهو ما سيجعل الفريق في حالة إجهاد.
على الجانب الآخر فأن ليستر سيتي هو الآخر يبحثعن تحقيق أول فوز له، بعد تعادله في الأسبوع الأول أمام وولفرهامبتون من دون أهداف.
موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي :
تنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،
والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة،
والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي:
تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 2
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