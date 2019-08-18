شاهد.. عماد النحاس مطلب جماهيري في الجهاز الفني للأهلي

طالبت جماهير النادي الأهلي مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب، بالتعاقد مع عماد النحاس لاعب الشياطين الحمر السابق ومدرب المقاولون العرب الحالي لتولي مسئولية المدير الفني للفريق أو المدرب العام خلال الفترة المقبلة.

وتصدر هاشتاج عماد النحاس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب توديع الأهلي أمس بطولة كأس مصر على يد بيراميدز من دور الـ16، وطالب رواد الموقع خلال مشاركتهم في الهاشتاج بإقالة لاسارتي المدير الفني للفريق وتولية النحاس منصب المدير الفني أو المدرب العام لنظرًا لخبرته المحلية

والإفريقية وانتماءه وحبه للأهلي.

وقال أحد المغردون:" لا هيحتاج يعرف لاعبين وأجواء أفريقيا هو عرفها كويس تعبنا من الأجانب".

بينما قال الآخر: "عماد النحاس هو الأفضل في إدارة الفريق حاليا حتى وإن كان مؤقتا لحين تولي مدرب آخر ولكن عماد ابن النادي البار والمتفوق حاليا على باقي المدربين بالإضافة إلى إقالة محمد يوسف كمان".

وغرد الآخر قائلًا: "عماد النحاس لازم يجي الأهلي مش عاوزين

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وعبر الآخر عن رأيه قائلًا: "عماد النحاس أمور أصبحت صعبة بالتأكيد فيما يخص العمل كمدرب عام من جديد إلا إذا تعلق الأمر بالنادي الأهلي، من الممكن أن العاطفة هي التي تسيطر النادي الأهلي عندما يجد أحد أبنائه ناجحين يتركه يعمل، لكن بالطبع لو تم طلبي للعمل في الأهلي بنسبة كبيرة سوف أذهب".

طالبت جماهير النادي الأهلي مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب، بالتعاقد مع عماد النحاس لاعب الشياطين الحمر السابق ومدرب المقاولون العرب الحالي بتوليته مدير فني للفريق أو مدرب عام خلال الفترة المقبلة.

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