أحمد الأحمر :سعداء بما يقدمه منتخب اليد للناشئين

أبدى أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد لمنتخب مصر ونادي الزمالك، سعادته بمستوى الفريق الوطني للناشئين، في بطولة العالم.

تمكن منتخب اليد للناشئين من التأهل إلى المباراة النهائية، لبطولة العالم المقامة في مقدونيا بعد تخطيه بالأمس المنتخب البرتغالي.

قال الأحمر بفيديو بثه الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لليد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نجومنا الغاليين، الجميع في مصر سعداء بما قدمتوه وتقدموه في البطولة".

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واصل "كل متابعين كرة اليد، ويتابع المنتخب

يرى المستوى والأداء المميز الذي تقدموه، واتمنى أن تتمكنوا من الفوز بالبطولة في المباراة النهائية، لتصبح المرة الأولى لمنتخب مصر للناشئين التي يتمكن فيها حصد بطولة العالم".

يذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره الألماني، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة.