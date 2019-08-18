إنتر ميلان يسعى لضم لاعب يوفيتش من ريال مدريد

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش، المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني. وقال صحيفة " كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يسعى لضم يوفيتش من ريال مدريد، خاصة مع رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، في ضم مهاجم كبديل للبلجيكي روميلو لوكاكو. لضم يوفيتش من ريال مدريد، خاصة مع رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، في ضم مهاجم كبديل للبلجيكي روميلو لوكاكو. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، غير مقتنع بإمكانيات المهاجم الصربي. يذكر أن يوفيتش انضم إلى ريال مدريد قادمًا من إينتراخت فرانكفورت، في الصيف الحالي، مقابل 62 مليون يورو.

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