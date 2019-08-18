خطوات قليلة تفصل نجم مانشستر يونايتد عن إنتر ميلان

أصبح النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على بعد خطوات من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال الصيف الحالي.
قال موقع "سكاي إيطاليا" إن سانشيز اتفق مع مسئولي إنتر ميلان على شروط عقدهمع الفريق، ويتبقى أن يجتمع وكيله مع مانشستر يونايتد لحسم تفاصيل الصفقة.
أشار الموقع أن سانشيز وافق على تخفيض راتبه للانتقال إلى إنتر ميلان، خصوصًا وأن اللاعب كانيحصل على راتب كبير مع اليونايتد يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، والذي كاد يهدد الصفقة بالفشل.
يذكر أن اللاعب كان يرفض الانتقال إلى إنتر ميلان، ولكن مع تأكده من خروجه من حسابات المدير الفني لليونايتد أولي سولشاير، قرر الرحيل عن الفريق ليتوجه صوب الدوري الإيطالي.
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