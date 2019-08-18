اليوم.. الخطيب يحسم إقالة لاسارتي

يحسم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فكرة إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، اليوم الأحد. للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، اليوم الأحد. يعقد الخطيب جلسات عدة مع لجنة التخطيط، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لاتخاذ قرار نهائي حول مصير لاسارتي.

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