قرر محمود جابر، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، إلغاء المران الصباحى، اليوم الأحد، والاكتفاء بالمران المسائى المقرر له الخامسة عصرًا.
دخل الإسماعيلى معسكرًا مغلقًا بمدينة 6 أكتوبر استعدادًا للموسم الجديد، خاض خلاله مباراتين وديتين انتهت الأولى بالتعادل السلبى أمام بتروجت والثانية أمام كوكاكولا إيجابيا بهدفلكل فريق، من المقرر أن يلعب الإسماعيلى ثالث ودياته غدًا بمواجهة حرس الحدود بالإسكندرية.
يستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يمنح لاعبي الفريق راحة من المران الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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