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الإسماعيلي يمنح لاعبي الفريق راحة من المران الصباحي

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 قرر محمود جابر، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، إلغاء المران الصباحى، اليوم الأحد، والاكتفاء بالمران المسائى المقرر له الخامسة عصرًا.

 دخل الإسماعيلى معسكرًا مغلقًا بمدينة 6 أكتوبر استعدادًا للموسم الجديد، خاض خلاله مباراتين وديتين انتهت الأولى بالتعادل السلبى أمام بتروجت والثانية أمام كوكاكولا إيجابيا بهدف

لكل فريق،  من المقرر أن يلعب الإسماعيلى ثالث ودياته غدًا بمواجهة حرس الحدود بالإسكندرية.

 يستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

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