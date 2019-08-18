رياضة | كوتينيو يقرب نيمار من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يقرب نيمار من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة المعار لبايرن ميونيخ فتح الباب أمام النادي للتعاقد مع نيمار مهاجم سان جيرمان.

وكتبت صحيفة آس برشلونة لم يتخلى عن توقيع نيمار ، النادي الكتلوني يجهز عرض جديد الاسبوع المقبل.

واضافت: برشلونة تخلص من راتب كويتينو الضخم الذي كان يحصل عليه اللاعب بقيمة 12 مليون يورو ولذلك هناك استعداد من النادي لتقديم عرض جديد لباريس لضم نيمار.