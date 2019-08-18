رياضة | فاسكيز يرد على الجماهير برسالة نارية

أرسل لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد الإسباني رسالة قوية إلى منتقديه بعد الفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 على ملب بالايدوس في الأسبوع الأول بالليجا.

وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لريال مدريد في شباك سيلتا فيجو في الدقيقة 80 واحتفل احتفالًا خاصًا بوضع يديه على أذنيه في إشارة إلى منتقديه ، بعد أن سجل كريم بنزيمة وتوني كروس الهدفين الأول والثاني.

ونشر فاسكيز على موقع تويتر صورة لاحتفاله وهو يغطي أذنيه بعد أن سجل الهدف الثالث للريال ، وعلق قائلًا: ‘‘أستمع ، وكن هادئًا ، وأعمل ، 3 نقاط وسنواصل ، هلا مدريد‘‘.

بهذه الطريقة استجاب لوكاس بقوة للنقد الذي تلقاه في الآونة الأخيرة ويظهر أنه يركز على عمله ، بهدف إعادة ريال مدريد إلى القمة هذا الموسم.