رياضة | منتخب الطائرة الشاطئية يتأهل لنصف نهائي الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الطائرة الشاطئية يتأهل لنصف نهائي الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية للسيدات إلى الدور نصف النهائي من بطولة دورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا في المغرب.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على نظيره منتخب رواندا بنتيجة شوطين دون مقابل، حيث انتهى الشوط الأول ٢١-٨ والثاني ٢١-١٤.

و يمثل منتخب سيدات مصر كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الإفريقية ببعثة قوامها 403 أفراد ، منهم 298 لاعبًا في 24 لعبة حيث تشارك مصر في جميع ألعاب الدورة عدًا كرة القدم و الدراجات.