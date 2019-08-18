رياضة | عاجل.. ميتشو يصل القاهرة لتوقيع العقود مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميتشو يصل القاهرة لتوقيع العقود مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع مسئولو نادي الزمالك مساء اليوم مع ميتشو المدرب الجديد لتوقيع العقود لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة خلفاً للمدرب المقال خالد جلال.

ووصل ميتشو منذ قليل لمطار القاهرة للاجتماع مع مسئولو نادي الزمالك لتوقيع العقود بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.