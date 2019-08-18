رياضة | برشلونة يقدم الورقة الأخيرة لباريس لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم الورقة الأخيرة لباريس لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات صفقة تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري.

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن عثمان ديمبلي جناح برشلونة اصبح اللاعب الوحيد الأكثر حظوظاً للدخول في صفقة نيمار هذا الصيف.

واشارت الصحيفة إلى أنه بعد رحيل كوتينيو عن الفريق والتوجه لنادي بايرن ميونيخ لم يتبقي أمام برشلونة سوي عثمان ديمبيلي لدمجه في صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان.