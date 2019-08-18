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رياضة | زيدان: ولماذا أهتم ببرشلونة؟!

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أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي الإسباني أنه غير مهتم بسقوط بهدف نظيف مساء الجمعة من فريق أتلتيك بلباو في افتتاح .

 

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو: "لقد كنا جيدين ومتحدين أمام سيلتا، وأظهرنا إيجابية رائعة امام المرمى لذلك نستحق الفوز ".

 

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وعن خسارة برشلونة، قال زيزو: “لا يهمني الآخرين فأن فقط أركز على فريقي، وأهنئهم على ما قدموه أمام سيلتا فيجو".

 

وأضاف زيدان: "حزين لغياب هازارد، ولكن كان هناك لاعب آخر قدم مستوى جيدًا.. فينيسيوس كان جيدًا أمام سيلتا فيجو".

 

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