رياضة | زيدان: ولماذا أهتم ببرشلونة؟!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: ولماذا أهتم ببرشلونة؟! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه غير مهتم بسقوط برشلونة بهدف نظيف مساء الجمعة من فريق أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو: "لقد كنا جيدين ومتحدين أمام سيلتا، وأظهرنا إيجابية رائعة امام المرمى لذلك نستحق الفوز ".

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وعن خسارة برشلونة، قال زيزو: “لا يهمني الآخرين فأن فقط أركز على فريقي، وأهنئهم على ما قدموه أمام سيلتا فيجو".

وأضاف زيدان: "حزين لغياب هازارد، ولكن كان هناك لاعب آخر قدم مستوى جيدًا.. فينيسيوس كان جيدًا أمام سيلتا فيجو".