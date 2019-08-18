رياضة | ريال مدريد يقترب من "بديل" بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من "بديل" بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقاتل نادي ريال مددريد الإسباني لضم الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ريال مدريد يخطط لتقديم عرض بقيمة 60 مليون إسترليني، لضم إريكسن في اللحظات الأخيرة من الميركاتو كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ويهدف مسؤولو ريال مدريد إلى الضغط على دانييل ليفي، رئيس توتنهام، لقبول العرض، لا سيما أن الأخير يتبع سياسة في السبيرز بعدم السماح برحيل أي لاعب كبير مجانًا.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن التجديد.