رياضة | ريال مدريد يجهز مفاجأة كبرى لجاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز مفاجأة كبرى لجاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز نادي ريال مدريد مفاجأة مميزة للويلزي جاريث بيل نجم الفريق بعد تألقه يوم أمس في المباراة الأولي بالدوري أمام سيلتا فيجو والتي حسمها الملكي 3-0.

وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية: مع بيل المندمج، بنزيما المستمر، كاسيميرو المتواجد في كل مكان، كورتوا بتصديات ناجحه وكروس الهداف، لم يؤثر عليهم لعبهم لشوط كامل ب10 لاعبين هذا المدريد قادر على تقديم لوحات فنية مثل ذلك الهدف الثالث.

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واضافت: مشاركة بيل كانت خبرا مفاجئا، لكنه لعب بحماس وانسجام مع زملائه، ربما ليظهر لزيدان أنه ما زال مفيدا من المؤكد أنه لو لعب الويلزي دائما بهذا الشكل فقد يكون أحد أهم لاعبي الفريق.

وتابعت: بعد إنفاق 305 مليون للتعاقدات، وإحباط محبيه خلال فترة التحضيرات وإصابة هازارد في آخر لحظة، ظهر مدريد زيدان بصورته القديمة المعتادة، في فيغو لعب الأحد عشر لاعبا المعروفين لكن ما رأيناه البارحة ذكرنا بمدريد الذي اكتسح أوروبا لثلاث سنوات متتالية بثقة متناهية.

وأنهت تقريرها: نفس أولئك اللاعبين الذين افتقدناهم لعدة سنين وعدة شهور أو بالأصح منذ رحيل كرستيانو وتيتمهم بعده خطوطٌ متقاربة، مساندة أكبر لتقليل حدوث الأخطاء والأهم استعادة النهم والرغبة، وهو يعتبر في حد ذاته أمرا جديدا لعبوا بجدية ويقظة، لم يبدعوا لكنهم قدموا ما يلزم لتحقيق الفوز.