رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 18 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها في مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

الدوري الإنجليزي "الجولة الثانية"

شيفيلد يونايتد x كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

تشيلسي x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني "الجولة الأولى"

ألافيس x ليفانتي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

اسبانيول x إشبيلية، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال بيتيس x بلد الوليد، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

أتلتيكو مدريد x خيتافي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني "الجولة الأولى"

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آينتراخت فرانكفورت x هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

يونيون برلين x لايبزيج، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي "الجولة الثانية"

سانت إيتيان x ستاد بريست، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

ستاد ريمس x ستراسبورج، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 FR.

رين x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بدور المجموعات

الزوراء العراقي x هورسيد الصومالي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

اتحاد طنجة المغربي x الرفاع البحريني، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.