رياضة | ورطة جديدة تهدي "نيمار" لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة جديدة تهدي "نيمار" لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق برشلونة الإسباني لاستغلال ورطة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه بعد انتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، فإن حل الإعارة هو الأنسب للبارسا، من أجل إعادة نيمار إلى كامب نو .

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ويضغط برشلونة لاستغلال أن نيمار لا يريد سوى الانتقال إلى البارسا، وأن الوقت ينفذ من سان جيرمان في الميركاتو، حتى يحصل على نيمار بصيغة الإعارة.

ويخشى سان جيرمان أن يظل نيمار في حديقة الأمراء خلال الموسم الحالي بلا فائدة، لا سيما أنه تم استبعاده من قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بالدوري الفرنسي.