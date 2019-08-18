رياضة | الأهلي يضحي بمارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضحي بمارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الإطاحة بالأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخروج من دور الـ16 في مسابقة كأس مصر.

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وودع الأهلي كأس مصر بالخسارة من بيراميدز بهدف إيريك تراوري وهي الهزيمة الثالثة على التوالي للقلعة الحمراء من بيراميدز.

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل مارتن لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز بدعوى أن المدرب لم يقدم أي إضافة فنية للفريق.