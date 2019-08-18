رياضة | ساديو ماني يعتذر عن هدفه في ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يعتذر عن هدفه في ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر ساديو ماني لاعب ليفربول عن هدفه في شباك ساوثهامبتون الذي قاد فريقه للفوز 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

وافتتح ماني أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 83 بعد خطأ فادح من جانب الحارس الإسباني أدريان.

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وقال ساديو ماني عقب مباراة ليفربول وساوثهامبتون فريقه السابق: "أسف على إحرازي هدفا في شباك فريقي القديم، وآسف لأني اضطررت لتسجيل هدف، لكني ارتدي قميص ليفربول الآن".

وأضاف ساديو ماني: "ساوثهامبتون كان خطوة جيدة جدا في مشواري الكروي، وأكن كامل الاحترام له، هو مكان رائع وتعلمت فيه الكثير، وفيه أشخاص رائعون، لكن تلك هي كرة القدم، وعليك أن تتعامل معها".