رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقع ثلاثة عقود رعاية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

وافق أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على تفويض رئيس الرابطة مسلي آل معمر، لتوقيع ثلاثة عقود رعاية للمسابقة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

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وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي احتضنته محافظة جدة ظهر يوم امس السبت، وترأسه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي الأندية الـ16 المشاركة في الدوري.

واطلع أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شملت عدداً من الأمور التنظيمية والتسويقية.

وتم اعتماد التعديلات المقترحة، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع السابق للمجلس والذي تم في السابع من أبريل الماضي بمدينة الخبر.