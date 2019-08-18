الامارات | تركي آل الشيخ يتحدث عن فوز بيراميدز على الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتحدث عن فوز بيراميدز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر، والتي شهدت هزيمة "المارد الأحمر" بهدف مقابل لا شيء وخروجه من البطولة.
وكان فريق النادي الأهلي قد خرج من دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدف لإيريك تراوري، وبهذه النتيجة تأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من البطولة ليواجه فريق حرس الحدود، ونشر المالك السابق لنادي بيراميدز على عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قائلا: "مبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص".
واستطاع فريق بيراميدز ترسيخ العقدة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي على النادي الأهلي بعد مباراة الكأس، وتعد هذه الهزيمة الثالثة للنادي الأهلي من فريق بيراميدز، حيث تعرض للهزيمة في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الماضي ذهاب وإيابا، حيث انتهت نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون رد.
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