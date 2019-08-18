شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلي يلغي المران الصباحي خوفا من الإجهاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلى بقيادة محمود جابر الغاء المران الصباحي اليوم الأحد والاكتفاء بالمران المسائي المقرر له الخامسة عصرا خوفا من اجهاد اللاعبين . الاسماعيلي ويقيم الإسماعيلي معسكرا مغلقا بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للموسم الجديد خاض خلاله مباراتين وديتين انتهت بالتعادل في الأولي أمام بتروجت سلبيا وفي الثانية أمام كوكا كولا ايجابيا بهدف لكل فريق. ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي ثالث ودياته غدا بمواجهة حرس الحدود. وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد . Advertisements ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز . ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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