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شكرا لقرائتكم إقالة لاسارتي تكلف خزينة الأهلى 240 ألف دولار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اقالة لاسارتي
خزينة النادى الأهلى تتحمل 120 ألف دولار شهريا كراتب شهرى للاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق ومساعديه و سباستيان إيجورين المدرب العام واليخاندرو مدرب الأحمال .
ويحصل لاسارتي فى حال رحيله على 240 ألف دولار كشرط جزائى حتى يرحل ويبحث الأهلى عن بديله .
اقالة لاسارتي
مازال مصير لاسارتي فى الاستمرار بالقيادة الفنية للاهلى غير واضح حتى الآن فهناك أصوات كثيرة تطالب برحيله قبل تحقيق المزيد من الارقام السلبية خاصة انه لم يضيف فنيا للفريق الاحمر بعد الخسارة امام بيراميدز بهدف نظيف فى دور الـ 16 بكأس مصر ومن قبلها ودع أيضا دورى ابطال افريقيا بخسارة كبيرة امام صن داونز الجنوب افريقي بخماسية نظيفة .
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