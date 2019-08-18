الصربي ميتشو يصل القاهرة لتوقيع عقود تدريب الزمالك...

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جدة - عمرو شويل الصربي ميتشو يصل القاهرة لتدريب الزمالك وصل الصربي ميتشو القاهرة ، المدير الفنى الجديد للزمالك، لتوقيع عقود تدريبه الفريق خلفا لخالد جلال الذى تمت إقالته بعد ضياع لقب الدورى.

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وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الاتفاق مع الصربي ميتشو ، بعد إسناد المهمة له خلفًا لطارق يحيى، الذى تولى المهمة الفنية بصفة مؤقتة خلال مباراة الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الأبيض بسباعية دون رد.

من المقرر، أن يتواجد طارق يحيى، فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك، حيث سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيكون أيمن حافظ مديرًا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض، فيما سيصطحب الصربى ميتشو، مدربان مساعدان على أقصى تقدير فى الجهاز الفنى المعاون له إحداهما سيكون فنى والأخر مدربًا لحراس المرمى