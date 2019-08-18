شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج منتخب ناشئين اليد قبل مواجهة ألمانيا فى نهائى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ، نظيره الألمانى فى السادسة مساء اليوم الأحد ، فى نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا . منتخب ناشئين كرة اليد برنامج منتخب ناشئين كرة اليد قبل مواجهة ألمانيا فى نهائى المونديال ويتضمن برنامج ناشئين اليد اليوم، تناول الإفطار، يعقبه مشى لمدة ساعة، من بعده نوم اجبارى قبل اقامة محاضرة فيديو فى الواحدة ظهرا ثم تناول الغداء فى الثانية والنصف قبل اجتماع اللقاء و من ثم التحرك إلى صالة اللقاء . Advertisements منتخب ناشئين كرة اليد يلتقى ألمانيا فى نهائى مونديال مقدونيا تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور ال 8 . قائمة منتخب ناشئين كرة اليد وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على برنامج منتخب ناشئين اليد قبل مواجهة ألمانيا فى نهائى المونديال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.