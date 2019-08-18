تعرف على برنامج منتخب ناشئين اليد قبل مواجهة ألمانيا فى نهائى المونديال...

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منتخب ناشئين كرة اليد
برنامج منتخب ناشئين كرة اليد قبل مواجهة ألمانيا فى نهائى المونديال
ويتضمن برنامج ناشئين اليد اليوم، تناول الإفطار، يعقبه مشى لمدة ساعة، من بعده نوم اجبارى قبل اقامة محاضرة فيديو فى الواحدة ظهرا ثم تناول الغداء فى الثانية والنصف قبل اجتماع اللقاء و من ثم التحرك إلى صالة اللقاء .
منتخب ناشئين كرة اليد يلتقى ألمانيا فى نهائى مونديال مقدونيا
تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور ال 8 .
قائمة منتخب ناشئين كرة اليد
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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