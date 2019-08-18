شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض حضور جماهير لدوري ترقي القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اتحاد الكرة حضور الجماهير فى دورة الترقي في مباريات الـ12 فريق لتحديد صعود 4 فرق من بينهم للقسم الثاني وتم مطالبة الأندية بإرسال أسماء الحضور للملاعب قبل قبل مباراة بعدد 15 فرد فقط.

واجتمعت لجنة المسابقات للقسم الثاني وتم الإتفاق على أن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي ، فيما لم تتوصل اللجنة لآلية تحديد الفرق الأربعة الأخرى، وحرصا من الاتحاد على مبدأ الشفافية الكاملة فقد قرر تحديد الفرق الأربعة الأخرى من بين الفرق ال 12 الهابطة إلى القسم الثالث وهي أندية: الوليدية و النصر للتعدين و ناصر ملوي و تحرير أسوان وأبي صقل و الشمس و دمياط و بورتو و سيدي سالم و الجزيرة بمطروح وكفر الشيخ و تلا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات كل منها 4 فرق تقام فيما بينها مسابقة من دور واحد على ملاعب محايدة و يتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام و مصاريف الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل ، يتم في ختامها تصعيد أول وثان مجموعة الصعيد المكونة من : الوليدية و التعدين و ناصر ملوي و تحرير أسوان ، بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من : أبي صقل و الشمس و بورتو السخنة و دمياط وأول مجموعة بحري المكونة من : سيدي سالم , الجزيرة بمطروح , كفر الشيخ , تلا.