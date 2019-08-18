شكرا لقرائتكم تاكيس يشيد بالتونسى رفيق كابو: " سيكون مفاجأة الدورى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع جونيس حديثه لأحد أفراد جهازه المعاون، أن "كابو" سيكون مفاجأة الدورى المصرى، متوقعًا أن يصبح هداف المسابقة، خاصة وإنه نجح فى الاندماج سريعًا مع الفريق الدجلاوى، كما استطاع ادراك طريقة اللعب التى يعتمد عليها الجهاز الفنى.
ونجح وادى دجلة فى التعاقد مع رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تاكيس يشيد بالتونسى رفيق كابو: " سيكون مفاجأة الدورى"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.