شكرا لقرائتكم تاكيس يشيد بالتونسى رفيق كابو: " سيكون مفاجأة الدورى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بالتونسى رفيق كابو مهاجم الفريق الدجلاوى الجديد، مؤكدًا إنه لاعب متميز ويمتلك امكانيات عالية فى الأداء الهجومى.

تابع جونيس حديثه لأحد أفراد جهازه المعاون، أن "كابو" سيكون مفاجأة الدورى المصرى، متوقعًا أن يصبح هداف المسابقة، خاصة وإنه نجح فى الاندماج سريعًا مع الفريق الدجلاوى، كما استطاع ادراك طريقة اللعب التى يعتمد عليها الجهاز الفنى.

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ونجح وادى دجلة فى التعاقد مع رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.