شكرا لقرائتكم مدرب ناشئي كرة اليد يتمسك بالدعاء قبل نهائى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرة اليد على موعد مع إنجاز جديد حرص حسين زكى مدرب منتخب مصر لناشئي كرة اليد على التمسك بالدعاء والأدعية الدينية عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قبل مواجهة ألمانيا المحدد له السادسة مساء اليوم فى نهائى كأس العالم بمقدونيا . وجاء نص الدعاء الذى نشره مدرب اليد كالتالى:

‏اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك نسألك أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا Advertisements اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا ، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا حول ولا قوة إلا بالله

كرة اليد تنتصر لبراعم مصر وفاز منتخب ناشئي كرة اليد على البرتغال مساء أمس فى الدور قبل النهائى 41-36 فى مباراة طيبة للفراعنة الضغار الذين تسيدوا اللقاء وانهو الشوط الأول 20-19 . وواصل الفراعنة تفوقهم فى الشوط الثانى حتي وصلت النتيجة الى 41-36 ليصعد الفراعنة الى نهائى البطولة فى إنجاز طيب لكرة اليد المصرية.

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