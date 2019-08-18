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شكرا لقرائتكم مارتن لاسارتي + معاونيه = 2 مليون جنيه شهريا وخسارة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مارتن لاسارتي يكلف خزينة الأهلي مليونى جنيه شهرياتتحمل خزينة النادى الأهلى 120 ألف دولار شهريا كراتب شهرى للأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفنى للفريق ومساعديه وسباستيان إيجورين المدرب العام واليخاندرو مدرب الأحمال .
مصير مارتن لاسارتي مجهول فى الأهلىمازال مصير مارتن لاسارتي فى الاستمرار بالقيادة الفنية للاهلى غير واضح حتى الان فهناك اصوات كثيرة تطالب برحيله قبل تحقيق المزيد من الارقام السلبية خاصة انه لم يضيف فنيا للفريق الاحمر .
مصير لاسارتى سوف يحسم خلال الساعات المقبلة سواء برحيله والبحث عن البديل أو تجديد الثقة فى الجهاز الفنى
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